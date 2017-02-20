Франция и Германия раскритиковали признание Россией «документов» ОРДЛО

Франция и Германия раскритиковали Москву за признание «документов», изданных в сепаратистских регионах Украины. В Париже и Берлине убеждены, что это подрывает мирный процесс.

В заявлении МИД Франции, опубликованном 20 февраля, выражается «сожаление» из-за подписания президентом России Владимиром Путиным соответствующего указа.

Париж призывает Россию использовать свое влияние на сепаратистов для обеспечения сроков выполнения минских соглашений.

«Это единственный путь обеспечить длительное разрешение кризиса на востоке Украины», – отмечают в МИД Франции.

В Германии заявили, что решение России признать путевые «документы», выданные на оккупированной части Донбасса, грубо противоречит договоренностям, достигнутым в Минске, и затем полностью неприемлемо.

Министр иностранных дел Германии Мартин Шефер считает, что это решение является очевидным нарушением «духа и цели минских договоренностей», передал его слова пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Этим указом президента России Владимира Путина Москва подрывает суверенитет, территориальную целостность и единство Украины – те ценности, которые Германия целиком и полностью поддерживает, добавил он.

По словам спикера, шаг России прямо противоречит цели урегулирования на Донбассе.

Упомянутый шаг России уже раскритиковали и в Украине, и в международных кругах.

В субботу президент России Владимир Путин подписал указ, которым признал некоторые «документы», выданные органами или организациями, фактически действующих на территории отдельных районов Украины, ныне захваченных группировками «ДНР» и «ЛНР», в частности, «документы», подтверждающие лицо. Согласно указу, такие «документы» дают право на безвизовый въезд в Россию.

Решение касается таких «документов», выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно живут на территории ОРДЛО, и действует временно – «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений» – договоренностей, предусматривающих возврат этих районов под контроль Киева.