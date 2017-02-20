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Чубаров расценивает действия депутата Артеменко как государственную измену

Рефат Чубаров

Рефат Чубаров

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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что действия украинского народного депутата Андрея Артеменко должны быть квалифицированы как государственная измена. Об этом Чубаров написал на своей странице в Фейсбуке.

«В условиях продолжающейся российской оккупации Крыма, которая характеризуется тотальным подавлением прав и свобод крымскотатарского народа и прав человека в Крыму, насильственными похищениями и убийствами мирных жителей, многочисленными арестами и нападениями на дома и семьи крымских татар, преследованиями украинских журналистов, действия Андрея Артеменко однозначно должны быть квалифицированы как государственная измена, умышленно совершенная гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины», – написал он.

По его словам, Генеральная прокуратура Украины должна в кратчайшие сроки внести в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Андрея Артеменко.

Как сообщается в материале New York Times, за неделю до отставки с поста помощника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил от лиц, близких к Дональду Трампу, пакет предложений по отмене антироссийских санкций в общем контексте урегулирования ситуации в Украине.

Как отметили в издании, в разработке предложений участвовали личный адвокат Трампа Майкл Коэн, деловой партнер президента США, уроженец СССР Феликс Сатер, помогавший ему с поиском бизнес-проектов в России, и Андрей Артеменко, украинский народный депутат. Мирный план, по информации издания, предусматривает вывод всех российских сил из восточной Украины и проведение в Украине референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Глава фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко потребовал от однопартийца Андрея Артеменко сложить мандат народного депутата Украины из-за позиции по Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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