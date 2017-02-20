Чубаров расценивает действия депутата Артеменко как государственную измену

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что действия украинского народного депутата Андрея Артеменко должны быть квалифицированы как государственная измена. Об этом Чубаров написал на своей странице в Фейсбуке.

«В условиях продолжающейся российской оккупации Крыма, которая характеризуется тотальным подавлением прав и свобод крымскотатарского народа и прав человека в Крыму, насильственными похищениями и убийствами мирных жителей, многочисленными арестами и нападениями на дома и семьи крымских татар, преследованиями украинских журналистов, действия Андрея Артеменко однозначно должны быть квалифицированы как государственная измена, умышленно совершенная гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины», – написал он.

По его словам, Генеральная прокуратура Украины должна в кратчайшие сроки внести в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Андрея Артеменко.

Как сообщается в материале New York Times, за неделю до отставки с поста помощника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил от лиц, близких к Дональду Трампу, пакет предложений по отмене антироссийских санкций в общем контексте урегулирования ситуации в Украине.

Как отметили в издании, в разработке предложений участвовали личный адвокат Трампа Майкл Коэн, деловой партнер президента США, уроженец СССР Феликс Сатер, помогавший ему с поиском бизнес-проектов в России, и Андрей Артеменко, украинский народный депутат. Мирный план, по информации издания, предусматривает вывод всех российских сил из восточной Украины и проведение в Украине референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Глава фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко потребовал от однопартийца Андрея Артеменко сложить мандат народного депутата Украины из-за позиции по Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».