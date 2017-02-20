Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке

В Нью-Йорке умер постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин.

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке внезапно умер постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин. Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту», – говорится в сообщении российского МИД.

О причинах смерти Виталия Чуркина пока не сообщают.

Виталий Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве. Советский и российский дипломат. С 2006 года был постоянным представителем России при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН.