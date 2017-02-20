В Крыму прогнозируют ураганный ветер и ливни

В Крыму на 21-22 февраля объявлено экстренное штормовое предупреждение – прогнозируются сильный ураганный ветер и дожди. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 21-22 февраля в Крыму ожидаются сильные дожди, в горах с мокрым снегом; сильный юго-западный ветер 15-20 м/с» – сообщили в ведомстве.

В понедельник, 20 февраля, в аннексированном Крыму наблюдалась переменная облачность, местами дожди.

По данным ООО «Морская дирекция», Керченская паромная переправа 20 февраля работала в штатном режиме.