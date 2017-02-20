Политолог: признание «паспортов» ОРДЛО – геополитическая игра

Россия признала так называемые «паспорта» сепаратистских группировок «ДНР» и «ЛНР», чтобы повысить ставки в глобальном торге с США, заявил в эфире радио «Донбасс.Реалии» политолог Константин Батозский. Он отметил, что Кремль хочет договориться с Соединенными Штатами о разделе сфер влияния и легализовать статус Крыма.

«Это необходимо для того, чтобы США навсегда отказались от продвижения своих интересов на территориях, которые президент России Владимир Путин считает жизненно важными для интересов России», – сказал Батозский.

Также, по его мнению, ситуация с признанием упомянутых документов дает понять, каким может быть следующий шаг со стороны России.

«Очевидно, что единственным местом для следующего шага для Кремля остается признание независимости группировок «ЛНР» и «ДНР» по сценарию признания Южной Осетии и Абхазии», – отметил политолог.

Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ, которым легализовал на российской территории «документы», изданные в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей Украины.

В тексте «Указа о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», говорится о том, что такое решение Путин принял «с целью защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».