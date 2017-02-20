В Симферополе анонсируют выставку военной техники на День защитника Отечества

В Симферополе пройдет выставка военной техники и выступления военнослужащих Вооруженных сил России 23 февраля, в День защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

«23 февраля в Симферополе состоятся торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В частности, в 10.00 пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в парке им. Ю.А. Гагарина. Также на площади им. В.И. Ленина в 10.45 запланированы показательные выступления военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, при этом с 9.00 до 15.00 будет проходить выставка военной техники и вооружения, а также спецтехники МЧС. Помимо этого, в 11.00 в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым пройдут торжественное собрание и праздничный концерт», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что движение транспорта на месте мероприятий будет ограничено с 8.00 до 11.00.

В 2015 году в Крыму был установлен «День народной воли» 23 февраля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».