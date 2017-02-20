Замглавы АП назвал план Артеменко по урегулированию конфликта с Россией «махровой авантюрой»

«Махровая авантюра» с урегулированием конфликта между Россией и Украиной путем передачи аннексированного Крыма в аренду России – попытка дискредитации, заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев в интервью «Українським Новинам».

«Обращаю внимание на заявление Президента Украины о том, что своей территорией мы не торгуем. Точка. Надеюсь, что его (депутата от фракции Радикальной партии Андрея Артеменко) коллеги по Верховной Раде и украинское общество дадут адекватную оценку этой махровой авантюре», – сказал он.

По его словам, в Администрации Президента «фейки не комментируют».

До этого депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой сообщил о решении фракции исключить из своего состава Андрея Артеменко и требовать у него сложить мандат.

Как сообщается в материале New York Times, за неделю до отставки с поста помощника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил от лиц, близких к Дональду Трампу, пакет предложений по отмене антироссийских санкций в общем контексте урегулирования ситуации в Украине.

Как отметили в издании, в разработке предложений участвовали личный адвокат Трампа Майкл Коэн, деловой партнер президента США, уроженец СССР Феликс Сатер, помогавший ему с поиском бизнес-проектов в России, и Андрей Артеменко, украинский народный депутат. Мирный план, по информации издания, предусматривает вывод всех российских сил из восточной Украины и проведение в Украине референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».