Россия против рассмотрения ВТО прекращения транзита украинских товаров – Никольская

Россия отклонила требование Украины о создании экспертной группы ВТО по рассмотрению спора об ограничении транзита поставок товаров из Украины в третьи страны, сообщила в Фейсбуке заместитель министра экономического развития торговли Украины Наталья Никольская.

«Как и ожидалось, РФ использовала единственный шанс отклонить требование о создании группы экспертов на первом заседании в соответствии с правилами и процедурами урегулирования споров в рамках ВТО. Украина продолжит процедуру обжалования ограничительных мер России по транзитному движению и вынесет требование о создании группы экспертов на следующем заседании Органа по разрешению споров ВТО, на котором, в соответствии со статьей 6 Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров ВТО, будет принято решение о создании Группы экспертов, независимо от позиции Российской Федерации», – написала она.

Украина направила в ВТО требование о формировании группы экспертов в рамках этого дела 9 февраля, однако сообщения о ведении переговоров по этому поводу появлялись еще в начале июля прошлого года.

1 июля 2016 совпал полугодовой срок предыдущих российских ограничений на транзит товаров из Украины через территорию России, который формально касался транзита в Казахстан. Но 3 июля президент России Владимир Путин издал новый указ, которым снова ввел предыдущие ограничения, на этот раз в расширенном виде. В частности, они стали касаться также транзита в Кыргызстан. Действовать новые ограничения до 31 декабря 2017 года.