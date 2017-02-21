Радио Крым.Реалии: Жажда строительства. Как крымские парки превращают в жилмассивы

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о застройке парковых и береговых зон в Крыму. Сразу несколько проектов в Керчи, Коктебеле и Ялте стали предметом обсуждения среди общественности. В Керчи планируют вырубить городской парк под застройку многоквартирных домов, а на территории Тихой бухты в Коктебеле планируют обустроить парк отдыха. К чему приведет застройка парков? Как общественность борется за городское пространство и сохранность природы?

На эти вопросы нам ответят глава общественной организации «Чистый берег.Крым» Владимир Гарначук и глава организации «Экология и мир» Виктор Тарасенко. Ведущий – Сергей Мокрушин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.​