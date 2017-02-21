США призывают Украину продолжать реформы и борьбу с коррупцией

США призывают Украину продолжить борьбу с коррупцией и реформы, таким образом почтить погибших во время Революции Достоинства.

«Украина достигла значительного прогресса, но многое еще предстоит сделать, чтобы выполнить обещания Майдана. В то время как мы помним мужество и решимость украинского народа во время Революции Достоинства, Соединенные Штаты призывают лидеров Украины активизировать усилия по борьбе с коррупцией и проведению политических и экономических реформ, и отдать таким образом дань уважения тем, кто отдал свою жизнь для лучшего, более демократического будущего Украины», – говорится в сообщении посольства США в Украине, обнародованном 20 февраля по случаю третьей годовщины Революции Достоинства.

В период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, больше всего – 20 февраля. Большинство людей погибли от пуль снайперов, которые попадали протестующим в голову, сердце и шею. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть «Небесной сотней». Кроме этого, сотни протестующих в Киеве получили ранения.

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.