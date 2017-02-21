Трамп назначил нового советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп 20 февраля объявил имя своего нового советника по вопросам национальной безопасности. Им стал генерал-лейтенант Герберт Макмастер. Трамп назвал его «человеком большого таланта и огромного опыта».

Макмастеру 54 года. Он служил в Афганистане, участвовал в войне в Персидском заливе, операциях в Ираке. Генерал известен также своим критическим отношением к политике США и роли американских лидеров в годы Вьетнамской войны. Генерал Макмастер сменит на посту Майкла Флинна.

Бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн пошел в отставку 13 февраля после того, как стало известно о его возможном обсуждении во время телефонного разговора с послом России Сергеем Кисляком отмены санкций США против России. Такое обсуждение могло быть нарушением законов США, запрещающих вести внешнеполитические переговоры частным лицам (а в декабре 2016 года Флинн еще не занимал никаких официальных должностей).

Флинн был преданным сторонником Трампа во время всей избирательной кампании 2016 года, но его связи с Россией вызвали беспокойство среди других советников 45-го президента США.