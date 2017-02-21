В Совете Европы провели День Крыма

В Страсбурге 20 февраля Постоянное представительство Украины в Совете Европы провело День Крыма. Мероприятие приурочили к третьей годовщине начала аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь Россией.

«На фоне многочисленных европейских проблем задача Дня Крыма в Совете Европы очевидны – удержать крымский вопрос среди приоритетов международной повестки дня, привлечь дополнительное внимание государств-членов, руководства и экспертов Совета Европы к ситуации на полуострове, проинформировать их о тихом терроре оккупационных властей и последствиях российской агрессии. В 2017 году мы ожидаем от Совета Европы не просто очередного осуждения незаконной оккупации Крыма, но и конкретных действий для защиты прав человека и ускорения деоккупации», – отметил Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Как отметили на странице представительства на Facebook, День Крыма состоял из следующих событий: брифинг представителей общественных организаций и их встречи с дипломатами и Совета Европы по ситуации с правами человека на оккупированном полуострове; открытие выставки «Displaced. 12 историй из Украины»; распространения буклета «Украденный полуостров. Правда об украинском Крыме»; открытие информационного стенда; и начала информационной рассылки «Дайджест крымских новостей».

«Постоянное представительство Украины при Совете Европы также начало регулярную информационную рассылку «Дайджест крымских новостей». Дважды в месяц дипломаты государств-членов и эксперты Совета Европы получать актуальные и объективные новости о ситуации в Крыму и вокруг него с особым упором на ситуацию в области прав человека», – говорится в сообщении.

Кроме того, главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева представила в Совете Европы интерактивную карту нарушений прав человека в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».