Под посольством России в Киеве анонсируют акцию в поддержку пропавших крымчан

Под посольством России в Киеве 24 февраля в восьмой раз планируют провести акцию «Где Эрвин?» в поддержку без вести пропавших крымчан. Об этом сообщает Центр информации про права человека.

«24 февраля мы не будем говорить, говорить за нас будут цифры. В главных ролях: 3 марта 2014, числа 3, 17, 6 и другие. В рамках молчаливого перфоманса «Крымская нумерология» они расскажут, какие факты оккупации Крыма начиная с 2014 года они символизируют», – говорится в сообщении.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно, из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.