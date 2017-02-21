Бывший вице-премьер Крыма Казурин обжаловал свой арест

Бывший вице-премьер российского правительства Крыма Олег Казурин, подозреваемый в получении взятки, подал апелляционную жалобу на решение суда о заключении его под стражу. Об этом 20 февраля ТАСС сообщила представитель подконтрольного Кремлю Киевского райсуда Симферополя, который принимал решение об аресте Казурина.

«Да, он подал апелляционную жалобу, она будет рассмотрена в порядке, предусмотренном УПК», – сказала представитель суда. Она добавила, что жалобу Казурина в установленные законом сроки рассмотрит Верховный суд Крыма.

Казурин был задержан 14 февраля в аэропорту Симферополя. По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года он получил через посредника часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей. Российский Следком Крыма заявляет, что за эти деньги чиновник обещал «способствовать выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму», а также гарантировал общее покровительство фирме при исполнении ею муниципального контракта.

Казурин был назначен вице-премьером крымского правительства 19 января 2016 года. Он был уволен по инициативе российского главы полуострова Сергея Аксенова в конце прошлого года «за невыполнение им государственных задач и своих служебных обязанностей».