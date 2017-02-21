МИД Украины призвало Россию выполнить Минские соглашения и освободить Крым

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением в связи с третьей годовщине вооруженной агрессии России. Официальный Киев в заявлении призвал Москву выполнить Минские соглашения и освободить Крым.

«Прошло три года с момента коварного нападения со стороны государства-соседа, который взял на себя обязательства уважать суверенитет и независимость Украины и, согласно Будапештскому меморандуму 1994 года, выступал одним из гарантов безопасности и территориальной целостности Украины», – напоминает внешнеполитическое ведомство Украины в распространенном вечером 20 февраля заявлении.

МИД Украины напоминает, что в результате российской агрессии погибли более 9800 человек, около 23 тысяч ранены, почти 1 млн 800 тысяч стали вынужденными переселенцами.

«Государством-агрессором захвачено 7,2% территории Украины, где в оккупации и бесконечной терроре живут миллионы граждан Украины. Неподконтрольной правительству Украины остается участок российско-украинской государственной границы протяженностью 409,7 км, по которой Россия постоянно направляет на территорию Украины новых наемников, оружие и амуницию», – говорится в заявлении.





В МИД Украины настаивают, что Россия должна выполнить обязательства по мирному урегулированию конфликта на Донбассе и освободить «украинских заложников и заключенных» на территории аннексированного Крыма.





Москва отрицает поддержку группировок «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе, признавая в то же время наличие в рядах боевиков российских «добровольцев». Россия также считает аннексированный Крым частью своей территории, а дискуссии о будущем полуострова называет неприемлемыми.





США, Евросоюз, другие западные страны в несколько этапов ввели санкции против России – сначала из-за аннексии Крыма, затем – из-за роли Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе.