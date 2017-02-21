СБУ просят проверить наличие состава преступления в действиях нардепа Артеменко

В Службу безопасности Украины направлено депутатское обращение с просьбой проверить действия народного депутата Андрея Артеменко, имя которого связывают с созданием некоего плана по отмене российских санкций, который предусматривает проведение в Украине референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Об этом сообщила автор документа, Народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко», председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, в Фейсбуке 20 февраля.

«Считаю, что этот «план» следует проверить не только на соответствие Уголовному Кодeксу (ст. по государственной измене, посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также злоупотребление властью или служебным положением), но и на соответствие тезисам и директивам, которые пытается продвинуть Крeмль. Мне кажется, что Артeмeнко нe просто провокатор, он пешка в комбинации, которую сегодня хотят реализовать спецслужбы России», – говорится в сообщении Ирины Фриз.

В документе, копию которого народный депутат опубликовала в своем Фейсбуке, сообщается, что СБУ просят дать правовую оценку действиям народного депутата Андрея Артеменко, проверить наличие состава преступления, и, в случае наличия состава преступления, открыть уголовное дело.

Как сообщается в материале New York Times, за неделю до отставки с поста помощника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил от лиц, близких к Дональду Трампу, пакет предложений по отмене антироссийских санкций в общем контексте урегулирования ситуации в Украине.

Как отметили в издании, в разработке предложений участвовали личный адвокат Трампа Майкл Коэн, деловой партнер президента США, уроженец СССР Феликс Сатер, помогавший ему с поиском бизнес-проектов в России, и Андрей Артеменко, украинский народный депутат. Мирный план, по информации издания, предусматривает вывод всех российских сил из восточной Украины и проведение в Украине референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Глава фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко потребовал от однопартийца Андрея Артеменко сложить мандат народного депутата Украины из-за позиции по Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».