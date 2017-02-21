Депутат Верховной Рады Артеменко не собирается сдавать мандат

Исключенный из парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко, депутат Андрей Артеменко не собирается сдавать мандат и останется внефракционным. Об этом он заявил 21 февраля в Верховной Раде.

«То, что в течение вчерашнего дня я получил тысячи, десятки тысяч сообщений в поддержку наших мирных инициатив, убеждает меня в том, что единственная сейчас возможность и единственная площадка для достижения главной моей цели – это парламент», – так Артеменко прокомментировал требования бывших соратников по фракции относительно сложения мандата.

19 февраля издание The New York Times сообщило, что член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Этот план, в частности, предусматривает проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на срок от 50 до 100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. По данным издания, этот план получил поддержку в Москве.

После этого лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о требовании к Андрею Артеменко сложить мандат из предложения по Крыму. Ляшко также отметил, что это «собственная позиция» депутата, она не соответствует позиции партии. Артеменко исключили из фракции партии Ляшко в Верховной Раде.

В Кремле в ответ на заявления Артеменко объявили, что считают оккупирован Крым частью территории России, а дискуссии о будущем полуострова назвали неприемлемыми.