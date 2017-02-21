Российские силовики в Крыму задержали около десяти человек

Российские силовики 21 февраля задержали в Каменке около десяти человек, сообщил Крым.Реалии корреспондент Радио Свобода.

Среди задержанных – Осман Арифм, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Риза Изетов, Алим Каримов, Валид Абу Фарид, Сейран Муртазаев, имена остальных задержанных пока неизвестны.

Перед тем как задержать людей, сотрудники полиции по мегафону объявили, что собравшиеся нарушают законодательство о проведении массовых мероприятий.

По словам очевидцев, задержанные пришли к дому Марлена Мустафаева, где российские силовики утром во вторник проводили обыск.

Глава ЦИК Курултая Заир Смедляев в Фейсбуке сообщил, что задержанных «везут в Киевский районный отдел полиции Симферополя».

Как сообщил Крым.Реалии корреспондент Радио Свобода, самого Марлена Мустафаева задержали по дороге на работу и увезли в «Центр Э». Дома остались жена и мать Мустафаева, а также его четырехмесячный ребенок. Обыск уже закончился.

В Крыму, в микрорайоне Каменка в Симферополе, утром 21 февраля, российские силовики провели обыск в доме Марлена Мустафаева.

Российские силовики пока не комментируют обыски и задержания, которые они проводят в Каменке.

Министерство иностранных дел Украины не единожды выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призывало Россию прекратить осуществление давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам украинцев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».