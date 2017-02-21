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В Севастополь из Средиземного моря вернулся десантный корабль Черноморского флота России

Большой десантный корабль российского флота, иллюстрационное фото

Большой десантный корабль российского флота, иллюстрационное фото

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Большой десантный корабль (БДК) «Ямал» Черноморского флота России вернулся в Севастополь из Средиземного моря, сообщает Министерство обороны России 21 февраля.

В российском военном ведомстве отметили, что десантный корабль вернулся «после завершения выполнения задач в Средиземном море».

«Накануне БДК успешно проследовал черноморскими проливами Дарданеллы и Босфор, после чего выполнил ряд плановых задач боевой подготовки в Черном море. В период дальнего похода «Ямал» на основе плановой ротации действовал в составе сил постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море», – говорится в сообщении.

В конце января 2017 года стало известно, что большой десантный корабль Балтийского флота России «Королев» зашел в бухту аннексированного Севастополя в рамках проведения операции по сокращению российского военного контингента в Сирии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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