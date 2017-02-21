В крымском парламенте 22 февраля могут назначить нового заместителя Аксенова

В подконтрольном Кремлю парламенте Крыма 22 февраля рассмотрят вопрос о назначении на должность нового заместителя российского главы Крыма Сергея Аксенова. Соответствующий вопрос находится на повестке дня очередной сессии крымского парламента.

Как следует из документа, заместителем назначенного Россией главы крымского правительства Сергея Аксенова могут назначить Бориса Зимина. Подробностей о кандидатуре на эту должность в документе нет.

Бывший вице-премьер подконтрольного Кремлю правительства Крыма Олег Казурин был уволен по инициативе российского главы полуострова Сергея Аксенова в конце прошлого года «за невыполнение им государственных задач и своих служебных обязанностей». 14 февраля его задержали в аэропорту, по данным следствия, с августа по декабрь 2016 года он получил через посредника часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей.

В августе 2016 года подконтрольный Кремлю парламент аннексированного Крыма поддержал представление Сергея Аксенова об увольнении его заместителя Николая Янаки. Комментируя отставку Николая Янаки, Аксенов поблагодарил его за «честную и добросовестную работу» и подчеркнул, что Янаки написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».