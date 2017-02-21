В Крыму растет количество российских военных, употребляющих наркотики – украинская разведка

В воинских частях Вооруженных сил России, дислоцированных на территории аннексированного Крыма, растет количество случаев употребления наркотических веществ. Об этом сообщает 21 февраля пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Фейсбуке.

По сообщению украинского военного ведомства, речь идет как о рядовом, так и о командном составе российских воинских частей.

«С целью локализации этого явления руководством Минобороны России созданы специальные бригады военных врачей, которым проводится комплекс мероприятий, в том числе «рейдовое» тестирование личного состава на содержание в организме наркотических веществ», – говорится в сообщении.

Подтверждения этой информации на сайте Министерства обороны России на данный момент нет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».