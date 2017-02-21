В Киеве намерены провести акцию в поддержку детей крымских политузников

В рамках проведения Дня Крыма в Верховной Раде Украины 23 февраля состоится благотворительное мероприятие с целью поддержки детей из семей крымских политзаключенных, сообщает пресс-служба министерства информполитики Украины.

По информации ведомства, на территории аннексированного полусотрова около 70 детей остались без родителей, арестованных Россией по политическим мотивам.

Сообщается, что в рамках мероприятия будут проведены: фотовыставка семей современных крымскотатарских политзаключенных; мастер-класс «Мехенди» – нанесение узоров хной на кисти рук; мастер-класс по патриотическому плетению в технике «макраме» крымскотатарского символа «тамга», браслетов; ярмарка крымскотатарских блюд; ярмарка сувенирной продукции с крымскотатарским символикой и книг; ярмарка керамических изделий; ярмарка детских поделок, рисунков.

Собранные средства будут переданы семьям политзаключенных.

Мероприятие пройдет в здании Верховной Рады Украины, начало в 12:00.

По данным правозащитников, не менее 25 украинцев находятся в заключении на территории России и аннексированного Крыма по политическим причинам.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.