В Латвии напомнили о «последовательной политике непризнания аннексии Крыма»

В знак солидарности с Украиной, Латвия последовательно проводит политику непризнания незаконной и незаконной аннексии Крыма и решительно выступает за восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Латвии 20 февраля.

Во внешнеполитическом ведомстве страны напомнили, что украинское законодательство объявило 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.

«Осуждая вместе с международным сообществом противоправное поведение России, мы поддерживаем право Украины выбирать свои собственные цели внешней политики. Латвия будет продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине в осуществлении реформ», – говорится в сообщении.

Также в МИД Латвии подчеркнули, что эта страна вместе с Украиной помнит о погибших на акциях протеста в Киеве на площади Независимости во время Евромайдана в 2014 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».