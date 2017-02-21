Парубий объявил об исключении депутата Артеменко из фракции Радикальной партии

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил об исключении депутата Андрея Артеменко из состава фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

Решение об этом фракция приняла на своем заседании накануне.

Сам депутат ранее заявил, что не собирается складывать мандат и оставаться внефракционным.

После исключения Артеменко в составе фракции Радикальной партии осталось 20 депутатов.

19 февраля издание The New York Times сообщило, что член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Этот план, в частности, предусматривает проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на срок от 50 до 100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. По данным издания, этот план получил поддержку в Москве.

После этого лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о требовании к Андрею Артеменко сложить мандат из предложения по Крыму. Ляшко также отметил, что это «собственная позиция» депутата, она не соответствует позиции партии. Артеменко исключили из фракции партии Ляшко в Верховной Раде.

В Кремле в ответ на заявления Артеменко объявили, что считают оккупирован Крым частью территории России, а дискуссии о будущем полуострова назвали неприемлемыми.