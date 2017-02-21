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Мероприятия в Верховной Раде, шествие, форум, телемарафон – в Украине отметят «День сопротивления Крыма российской оккупации»

26 февраля 2014 года Симферополь

26 февраля 2014 года Симферополь

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По всей Украине запланировано проведение ряда мероприятий, посвященных «Дню сопротивления Крыма российской оккупации». Крупнейшими из них станут «День Крыма» в стенах Верховной Рады Украины, международный форум в Кабинете министров, ряд телемарафонов и гражданское шествие по центральным улицам Киева. Об этом 21 февраля на пресс-конференции в Киеве рассказала первый заместитель Министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

Так целью международного форума, который пройдет 25-26 февраля в клубе Кабинета министров Украины, названо – «разъяснение вопросов последствий оккупации как для самого Крыма, Украины, так и для мировой общественности, внешней политики стран мира». К участию в форуме приглашены не только эксперты в крымской тематике, но и те, кто не столь глубоко просвещен о проблеме.

О ряде мероприятий рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, он уточнил, что абсолютно все действия, предпринятые в эти дни призваны «поддержать людей, которые живут в оккупации».

«Печально на каждую годовщину проводить мероприятия, такое ощущение, что мы привыкаем к этому. Одна ситуация, когда что-то произошло, это исправили и вспоминают через время и другое дело, когда события продолжаются, а последствия накапливаются и ухудшаются для людей», – сказал Чубаров.

Он напомнил о годовщине – 99 лет со дня убийства первого муфтия мусульман Крыма Номана Челебиджихана, которая отмечена днем 23 февраля. В этот день в украинском парламенте будут рассмотрены крымские законопроекты, выступят депутаты, намечена презентация доклада международной группы экспертов о событиях 26 февраля 2014 года. Там же пройдет акция «Рука помощи» – фестиваль-ярмарка товаров детского творчества, на прилавки будут выставлены и творения крымскотатарскихмастеров, а все вырученные средства будут направлены детям, родители которых заключены или убиты в Крыму.

«Такая программа помощи детям действует более полугода в Крыму. В последний раз, когда я видел список детей, таких было 67, но, думаю, сейчас этот список увеличивается. Дети таких семей получают по 5 тысяч рублей ежемесячно, средства собирают неравнодушные крымскотатарские активисты», – рассказал Чубаров.

На 26 февраля намечен марш солидарности с крымскими татарами илюдьми, которые живут оккупации. Участники шествия намерены собраться возле отеля «Украина» в Киеве и пройти через центральные улицы украинской столицы. После окончания шествия, на Майдане Независимости пройдет митинг.Чубаров призвал в этот день вспомнить, как в Крыму люди выступили в защиту целостности Украины.

«Они сделали то, что должны были, они не допустили возможности для России утверждать, что это прошло по закону – сессия не прошла. Когда люди разошлись с чувством исполненного обязательства, в дело должны были вступить правоохранительные органы, но этого не случилось. Утром 27 февраля здание Верховного Совета Крыма захватили зеленые человечки», – напомнил Чубаров о событиях в Крыму 26-27 февраля 2014 года.

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа попросил участников памятного шествия в этот день в Киеве исключить партийную символику и выступить с двумя флагами – украинским и крымскотатарским.

Ряд акций пройдет и в других городах Украины, к активистам в «День сопротивления российской оккупации Крыма» присоединиться и неравнодушные в Турции, Иордании, Израиле и Франции, рассказали организаторы.

«День сопротивления Крыма российской оккупации» отмечается 26 февраля. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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