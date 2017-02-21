Прокурор АРК намерен открыть уголовное производство в отношении нардепа Артеменко – Джемилев

Прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов намерен открыть уголовное производство против нардепа Андрея Артеменко. Об этом сообщил народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко», лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

«Этот человек, в нарушение своей присяги, собирается сдавать нашу территорию оккупантам. Я сегодня разговаривал с прокурором Автономной Республики Крым и он будет нарушать, в связи с этим, уголовное дело по статье «покушение на территориальную целостность Украины». И это правильно», – сказал народный депутат.

Джемилев не исключил, что «вся эта история сделана под диктовку России».

«Не исключаю, что вся эта история сделана под диктовку России. Это их стратегия – вбрасывается какая-то идея, чтобы прощупать отношение тех или иных политических структур к этому предложению. Поэтому не исключаю, что у этого депутата была какая-то договоренность с российскими технологами», – резюмировал Джемилев.

Как сообщается в материале New York Times, за неделю до отставки с поста помощника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил от лиц, близких к Дональду Трампу, пакет предложений по отмене антироссийских санкций в общем контексте урегулирования ситуации в Украине.

Как отметили в издании, в разработке предложений участвовали личный адвокат Трампа Майкл Коэн, деловой партнер президента США, уроженец СССР Феликс Сатер, помогавший ему с поиском бизнес-проектов в России, и Андрей Артеменко, украинский народный депутат. Мирный план, по информации издания, предусматривает вывод всех российских сил из восточной Украины и проведение в Украине референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Глава фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко потребовал от однопартийца Андрея Артеменко сложить мандат народного депутата Украины из-за позиции по Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



