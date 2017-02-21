В Сербии открылась выставка песочной художницы Симоновой

В столице Сербии Белграде 20 февраля открылась выставка песочной художницы из Крыма Ксении Симоновой.

«Выставка будет проходить с 20 февраля по 2 марта 2017 года, торжественное открытие состоится 25 февраля в 18:00 в галерее «Прогресс». Почетные гости церемонии открытия – Преосвященнейший епископ Йован, знаменитый сербский художник Никола Кусовач. На открытии выступит с музыкальной программой Хор Славистов», – говорится в сообщении на сайте художницы.

Известно, что на выставке Симонова представит 50 работ.

Ксения Симонова – мастер песочной анимации, победительница телеконкурса «Україна має талант-2009», финалистка российского телеконкурса «Минута славы-2010». В 2010 году получила звание «Заслуженный художник Автономной Республики Крым», в 2013 году – «Заслуженный деятель искусств Украины».