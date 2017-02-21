Порошенко призвал усилить санкции против России из-за признания «документов» «ДНР» и «ЛНР»

Президент Украины Петр Порошенко призвал международных партрнеров усилить санкции против России из-за признания ею документов группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом на своей странице Facebook написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

«С точки зрения международного права – это уже является элементом признания этих незаконных формирований и, де-факто, отказа от Минского процесса, поскольку эти шаги несовместимы с выполнением Минских договоренностей. Считаем, что это очень тревожное явление и оно требует решительных действий к усилению санкций», – сказал Порошенко во время переговоров с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании «документов», выданных самопровозглашенными группировками «ДНР» и «ЛНР».

Посольство США в Киеве назвало решение России временно признавать «паспорта» группировок «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины несовместимым с Минским процессом для урегулирования конфликта.



