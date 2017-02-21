Суд в Крыму отказал Али Озенбашу в апелляционной жалобе к погрануправлению ФСБ России

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 21 февраля отказал в апелляционной жалобе на решение киевского районного суда Симферополя от 17 ноября 2016 года по административному иску главы ревизионной комиссии Курултая, члена исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар Али Озенбаша к пограничному управлению ФСБ России по Крыму. Об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

Он отметил, что административный иск составлен к погрануправлению ФСБ России по Крыму, а также к начальнику смены 1 пункта пропуска «Джанкой» Антону Шалухину Валерьевичу, и управлению ФСБ России по Крыму и Симферополю о признании противоправными действий в отношении Али Озенбаша.

Али Озенбаш утверждает, что при пересечении им контрольно-пропускного пункта при въезде в Крым с материковой части Украины «сотрудники пограничного управления ФСБ России при проверке документов и опросе действовали в нарушение законодательства и международно-правовых норм».

В сентябре 2014 года Али Озенбаш также был задержан российскими силовиками на административной границе с Крымом, тогда ему нанесли физические травмы.

В начале апреля 2016 года представители российской ФСБ в Крыму пытались осуществить обыск в доме отца Али Озенбаша в Симферополе.

На административной гарнце с аннексированным Крымом 30 мая 2016 года российские силовики вновь задержали главу ревизионной комиссии Курултая, члена исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар Али Озенбаша.