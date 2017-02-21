На полуострове три года нарушают права и свободы крымчан – прокурор АРК

В Крыму постоянно нарушают основные права крымчан: право на свободу, безопасность, личную неприкосновенность, заявил 20 февраля прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов, сообщается на сайте украинского ведомства.

«Жители аннексированного Крыма на протяжении трех лет лишены права на волеизъявление и управление государственными делами согласно украинскому законодательству. Нелегитимная власть временно оккупированного полуострова массово ограничивает права крымчан на свободу слова, совести и вероисповедания, нарушает их право собственности и принуждает к отказу от украинского гражданства», – говорится в сообщении.

Гюндуз Мамедов отметил, что прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовные производства и ведет расследование по более 120 фактам нарушения прав крымчан. Кроме того, прокуратура приняла меры по привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к изменению территориальной целостности Украины путем принятия незаконных решений, отметил прокурор АРК.

«Сегодня 61 бывшему депутату Верховной Рады АР Крым VI созыва сообщено о подозрении в совершении государственной измены. А также 57 депутатам Севастопольского городского совета сообщено о подозрении и завершается подготовка документов для их заочного осуждения», – сообщил Гюндуз Мамедов.

Он добавил, что прокуратура АРК «предоставит правовую оценку относительно противоправных действий всех без исключения лиц, причастных к оккупации Крыма, поддержки оккупационного режима и нарушений прав и свобод человека».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».