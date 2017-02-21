На заседании медицинской коллегии в Севастополе признали нехватку кадров

В Севастополе провели заседание коллегии Департамента здравоохранения подконтрольного Кремлю правительства города, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Выступивший на заседании представитель правительства Севастополя признал катастрофическую ситуацию с обеспечением медицинскими кадрами. По его словам, после 2014 года медперсонал начал массово увольняться. Основная причина, как утверждается, «неверно взятый старт на интенсификацию труда медработников». Переход на российские стандарты привел к перегруженности врачей и медсестер бумажной работой. Нагрузка на оставшихся сотрудников возросла почти вдвое.

Чиновник рассказал, что надежды на привлечение медиков из России не оправдались, и «надо сделать все для возвращения в медицину местных специалистов».

Представитель севастопольского правительства назвал недопустимыми случаи конфликта интересов в медицинской среде. В прошлом году в ходе проведенных проверок выяснилось, что при освоении российских бюджетных средств фирмы-исполнители были связаны с руководством некоторых медучреждений коммерческими интересами.

Как сообщается, руководители ведомства также рассказали о достижениях севастопольской медицины в 2016 году. По их данным, в городе улучшилась ситуация с материальным обеспечением медицинских учреждений, проведены ремонты в больницах и поликлиниках. Утверждается, что в прошлом году город получил аппараты для рентгенографии, магнитно-резонансной терапии, автомобили скорой помощи, компьютерно-лучевой диагностики. Самая высокая нагрузка в прошлом году легла на хирургов – потребность в их услугах возросла на 7%.

Кроме этого, улучшилось снабжение лекарствами льготных категорий населения – ветеранов и инвалидов. Более половины посещений в поликлиниках – по медицинскому страховому полису.

По информации членов коллегии, рождаемость снизилась на 15%, но все равно это выше в сравнении с российскими показателями почти в полтора раза. Для беременных стали активно применять методы раннего выявления отклонений в развитии плода.

В малонаселенной сельской зоне власти решили создавать «медицинские домохозяйства», в которых жители могут получить первую доврачебную помощь.

Медики отметили, что пациенты начали реже умирать по традиционным причинам – от сердечно-сосудистых болезней и от онкологии. По их словам, картину смертности в городе сильно «портят» приезжие из России и Донбасса. В 91% случаев в 2016 году они умирали от алкогольного цирроза и фиброза печени, ВИЧ и туберкулеза.

Основными задачами на будущий год медики объявили оптимизацию работы регистратур, профилактические осмотры, улучшение лабораторной диагностики, привлечение к работе новых кадров. Особое внимание пообещали уделить диспансеризации населения, потому что именно при таких осмотрах у 54% пациентов в 2016 году обнаружили новообразования.

Накануне сообщали, что в аннексированном Крыму бригады «Скорой помощи» получили препарат «Ацизол», который входит в список важнейших и жизненно необходимых, и является антидотом против угарного газа.