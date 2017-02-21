Лавров: Россия будет помогать «организовывать жизнь» на неподконтрольных Украине территориях Донбасса

Россия будет помогать обустраивать жизнь на неподконтрольных Киеву территориях на Востоке Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Москве вместе со шведской коллегой Маргот Вальстрем. Таким образом он объясняет указ российского президента, разрешающий в России документы, выданные на подконтрольных группировкой «ЛНР» и «ДНР» территориях.

Лавров отметил, что этот указ «продиктован гуманитарными соображениями, он создает условия для реализации прав и свобод человека».

Что касается признания таким образом Россией лидеров упомянутых группировок, то, по мнению Лаврова, их на международном уровне уже признали, подписав Минские договоренности, одобренные Совбезом ООН.

«Они признаны как одна из сторон конфликта, и в этой роли работают над выполнением Минских договоренностей, и конечно, при отсутствии прогресса – главной мерой по вине украинской власти – не беспокоиться о том, как организовать жизнь на этой территории, они просто не имеют права. И мы будем им в этом всячески помогать», – заявил министр иностранных дел России.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании «документов», выданных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву. Президент Украины Петр Порошенко назвал это «очередным доказательством российской оккупации» этих территорий.