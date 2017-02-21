Сергей Лавров пригласил представителей Швеции в Крым – МИД России

На встрече министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прозвучали вопросы о Крыме, заявил Лавров 21 февраля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с шведской стороной.

Глава МИД России не пояснил, какие вопросы Маргот Вальстрем задавала о Крымском полуострове, он ограничился утверждением, что «в связи с вопросами, которые министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем задавала относительно ситуации в Крыму», российская сторона пригласила «шведских коллег на официальном и неофициальном уровнях» посетить Крым, чтобы «убедиться в том, как на самом деле там обстоят дела», сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

На сайте Министерства иностранных дел Швеции о встрече главы ведомства Маргот Вальстрем с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пока не сообщается.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».