Крымские парки застраивает сын начальника капстроительства Балтийского флота в Калининграде

Руководителем фирмы «Интерстрой», которая входит в число самых активных застройщиков парковых зон в аннексированном Крыму, является Евгений Кабанов, сын Константина Кабанова – начальника отдела капитального строительства регионального управления заказчика капитального строительства Западного военного округа (администрирует строительство жилья для Балтийского флота в Калининградской области). Об этом сообщает Радио Крым.Реалии.

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​Как выяснилось в ходе подготовки эфира об агрессивной застройке крымских парков, помимо скандальных проектов в Севастополе, фирма «Интерстрой» активно участвует в застройке двух парков с названием Приморский – в Ялте и Керчи .

Евгений Кабанов – сын Константина Кабанова, который также известен скандальной застройкой в Севастополе в качестве руководителя фирмы «Строительное управление Черноморского флота» (например, строительство «Вершины успеха» у Херсонеса и жилой квартал в районе Студгородка, прозванный «Шанхаем»).

Примечательно, что мандат депутата подконтрольного Кремлю Госсовета Крыма Евгений Кабанов получил, фактически не принимая личного участия в «выборах», проведенных Россией в аннексированном Крыму. Фактически свое место в крымском парламенте ему уступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Глава общественной организации «Чистый берег Крым» Владимир Гарначук в утреннем эфире Радио Крым.Реалии назвал Евгения Кабанова одним из «главных хищников, которые грабят Крым».

«Достаточно нахрапистый товарищ. Для него самое главное преимущество Крыма – это его парки, зеленая зона и береговая линия. Когда можно, грубо говоря, договориться о выделении земли, украсть эти деньги, подпилить их с бенефициарами, которые сейчас управляют Крымом, и на этом закрыть сделки и начинать строить в других парках, – у людей вообще никаких тормозов нет», – подчеркнул Гарначук.

Радио Крым.Реалии попытались связаться с Евгением Кабановым по телефону, указанному им в учредительных документах фирмы «Интерстрой», но ответили, что этот номер два месяца назад приобрел другой абонент.

На территории аннексированного Крыма сразу несколько проектов стали предметом обсуждения среди общественности. В Керчи планируют вырубить городской парк под застройку многоквартирных домов, а на территории Тихой бухты в Коктебеле планируют обустроить парк отдыха.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».