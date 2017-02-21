Свидетель по «делу 26 февраля» не подтвердил свои прошлые показания – адвокат

В подконтрольном Кремлю Центральном районном суде Симферополя 21 января прошло очередное заседание по «делу 26 февраля», на заседании заслушали свидетеля по делу, который не подтвердил свои прошлые показания, сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев.

Видеозапись комментария судебного заседания Семедляева опубликовал на своей странице в Фейсбуке первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

По словам Семедляева, «прокуратура смогла организовать явку только одного свидетеля», который отрицает, что видел массовые беспорядки 26 февраля 2014 года.

«Сотрудник уголовного розыска суду пояснил, что никаких массовых беспорядков, драк, столкновений не видел. Слезоточивый газ также не видел, хотя это все в показаниях было указано. После чего прокурор ходатайствовал, чтобы огласили показания свидетеля. Все защитники и подсудимый были против, однако суд удовлетворил ходатайство, и огласил показания свидетеля, данные на предварительном следствии. После этого свидетель пояснил, что невнимательно прочитал протокол, поэтому подписал его. И настаивает на тех показаниях, что дал в суде, а именно, что ничего не видел», – рассказал адвокат Эдем Семедляев.

Он отметил, что следующее заседание по «делу 26 февраля» состоится в среду 22 февраля, и выразил надежду на то, что «прокуратура сможет обеспечить явку свидетелей и потерпевших». Эдем Семедляев напомнил, что слушания по делу продолжаются длительное время, и фигуранты «уже два года сидят в СИЗО».

После аннексии Крыма Россией на полуострове начали судить крымскотатарских активистов, принимавших 26 февраля 2014 года участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины, которым противостояли активисты партии «Русское единство», руководимой на тот момент нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым.

20 июля суд на закрытом заседании разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, и отдельно – по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».