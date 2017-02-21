Луценко предполагает внесение в Раду представления о снятии неприкосновенности с Артеменко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко допускает внесение в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с народного депутата Андрея Артеменко.

«Об Артеменко сегодня возбуждено уголовное производство, в ближайшее время он будет вызван к следователю. В случае, если он появится – ему будут заданы принципиальные вопросы. Главный из них будет касаться той части его «плана», который был опубликован в американской прессе. Где говорится о том, что Артеменко согласовал этот «план» с помощниками американского и российского президентов», – заявил Луценко.

По его словам, именно «этот нюанс является важнейшим для следствия».

«В случае, если депутат не появится, – мы подготовим необходимые материалы для рассмотрения в Раде о предоставлении разрешения на привлечение к уголовной ответственности, статья – государственная измена ... С большой вероятностью я думаю, что представление в любом случае будет внесены», – добавил генпрокурор.

19 февраля в материале New York Times появилась информация, что за неделю до отставки с поста помощника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил от лиц, близких к Дональду Трампу, пакет предложений по отмене антироссийских санкций в общем контексте урегулирования ситуации в Украине.

Как отметили в издании, в разработке предложений участвовали личный адвокат Трампа Майкл Коэн, деловой партнер президента США, уроженец СССР Феликс Сатер, помогавший ему с поиском бизнес-проектов в России, и Андрей Артеменко, украинский народный депутат. Мирный план, по информации издания, предусматривает вывод всех российских сил из восточной Украины и проведение в Украине референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Глава фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко потребовал от однопартийца Андрея Артеменко сложить мандат народного депутата Украины из-за позиции по Крыму.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий 21 февраля объявил об исключении депутата Андрея Артеменко из состава фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».