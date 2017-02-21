Крымский депутат Шувайников утверждает, что принял Крым.Реалии за «Свободную прессу»

Крымский депутат Сергей Шувайников опроверг то, что он «пожаловался Крым.Реалии на «понаехавших» в Крым из России коррупционеров». Об этом депутат заявил в письме, адресованном Крыминформу, в ответ на публикацию о нем.

По словам Шувайникова, он «никогда специально не жаловался американскому радио, а дал комментарий по телефону журналистке, которую воспринял в силу некачественной связи как представительницу сайта «Свободная пресса».

«Депутат Сергей Шувайников даже и предположить не мог, что после комментария кто-то обвинит его в «сотрудничестве» с американским радио и посадит на одну грядку со сбежавшими из Крыма противниками российского статуса полуострова. Будучи многие годы убежденным и последовательным борцом за российский Крым, а также профессиональным журналистом и политиком, Сергей Шувайников всегда считал, что говорить надо только правду, какой бы горькой она ни была. Только так мы можем защитить и укрепить российский Крым, очистив его от коррупции, мошенников и проходимцев, людей с нечистой совестью», – говорится в его письме.

17 февраля в эфире Радио Крым.Реалии Шувайников выразил мнение, что в Крым из соседней России приезжают «не самые лучшие чиновники», которые стараются реализовать на полуострове свои коррупционные цели. Так он прокомментировал задержание бывшего вице-премьера правительства Крыма Олега Казурина за взятку.

«Есть такая поговорка: «нацарював и сбежал». «Нацарювать» денег и сбежать с ними отсюда, из Крыма. Они (приезжие чиновники – КР) не заинтересованы, они не патриоты Крыма, я не знаю, насколько они патриоты России, но то, что они не патриоты Крыма – я знаю это точно», – сказал он.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F308172980&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

15 февраля в российском управлении Следкома по Крыму сообщили о задержании бывшего вице-премьер-министра полуострова по подозрению в получении взятки в размере 27 миллионов рублей, гражданина России Олега Казурина.На полуостров он переехал после аннексии. Ему инкриминируют совершение преступления по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки через посредника в особо крупном размере).