В Совете Безопасности ООН напомнили о непризнании незаконной аннексии Крыма и Севастополя

Генеральный секретарь Европейской службы внешней деятельности Хельга Шмид, выступая во время открытых дебатов Совета Безопасности ООН по проблематике конфликтов в Европе, которые проходят 21 февраля в Нью-Йорке, напомнила о поддержке территориальной целостности Украины и непризнании незаконной аннексии Крыма и Севастополя.

«Безопасность в Европе основана на принципе суверенитета государств, их территориальной целостности и мирном выборе стран относительно из будущего. Это не всегда соблюдается, и кризис в Украине это продемонстрировал ... Наша поддержка территориальной целостности Украины является непоколебимой. Мы продолжаем осуждать и не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя, и наши лидеры неоднократно высказывались по этому поводу», – отметила Хельга Шмид.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 21 февраля председательствует в открытых дебатах Совета Безопасности ООН по проблематике конфликтов в Европе, которые проходят в Нью-Йорке.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, тема дебатов определена в рамках председательства Украины в СБ ООН в феврале 2017 года.

С брифингами на эту тему выступят Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньер и Генеральный секретарь Европейской службы внешней деятельности Хельга Шмид.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».