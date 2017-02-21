В украинском МИДе отвергли утверждение России о «блокировании Украиной заявления в ООН на смерть Чуркина»

В Министерстве иностранных дел Украины отвергли утверждение России, что Украина, председательствующая в Совете безопасности ООН, «заблокировала» там заявление по поводу смерти постоянного представителя России Виталия Чуркина.

Как сообщила пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца, российская делегация в Совете безопасности ООН хотела, чтобы нынешний председатель совета, представитель Украины Владимир Ельченко одобрил проект политического заявления о смерти российского дипломата, но в результате Совет безопасности ограничился традиционным в таких случаях заявлением для прессы.

Как сказала Беца изданию «Лига.нет», россияне хотели именно отдельного проекта заявления председателя Совета безопасности о смерти их посла, хотя, по ее словам, таких прецедентов раньше никогда не было, поэтому в конце сделали привычное заявление Совбеза для прессы.

«Мы ничего не блокировали, просто было сделано заявление для СМИ, как делали в таких случаях и раньше. Таких случаев было не так много ... Но прецедентов отдельного политического заявления никогда не было», – подчеркнула она.

Ранее во вторник пресс-секретарь МИДа России Мария Захарова заявила в Фейсбуке, якобы «Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета безопасности ООН, посвященное Виталию Чуркину».

Владимир Ельченко заявлял в понедельник по поводу смерти Виталия Чуркина, что он бы не стал преувеличивать личную роль российского дипломата в высказывании позиции своего государства. По его мнению, эта личная роль не отличалась от позиции России, которую тот представлял.

«Попытки наладить нормальный контакт были. Но, к сожалению, они не привели к изменению его риторики. В дипломатии есть такое правило: если не согласен с тем, что тебе предлагают, идешь в отставку. Чуркин так не решил», – сказал Ельченко в интервью «Общественному» телеканалу.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, известный своими активными выступлениями в защиту официальной позиции Москвы, в частности, относительно ее агрессии в Украине или вмешательства в Сирии, скончался в понедельник в Нью-Йорке. О причинах его смерти еще официально не сообщали.

Его смерть вызвала различные отзывы в мире, в том числе и в Украине.