Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Более ста образовательных учреждений Крыма получили отрицательное заключение Роспотребнадзора

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Смотреть комментарии

Более сотни образовательных учреждений аннексированного Крыма получили отрицательное заключение Роспотребнадзора. Об этом на заседании образовательного комитета правительства Крыма сообщила подконтрольная Кремлю заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Наталья Журба.

Как сообщается, для устранения всех нарушений образовательным учреждениям требуется около 100 миллионов рублей.

«116 учреждений имеют отрицательное заключение Роспотребнадзора: 33 детских сада, 75 школ, шесть учреждений дополнительного образования и два учреждения среднего профессионального образования. И, наверное, это первый шаг к тому, чтобы не получить лицензии», – цитирует Журбу Крыминформ.

Крымские педагоги 20 февраля провели в Гагаринском парке Симферополя пикет «За достойную жизнь учителей».

Учителя требовали выплаты заработной платы педагогам Крымского казачьего кадетского корпуса, отставки подконтрольного российской власти министра образования, науки и молодежи Крыма Натальи Гончаровой, повышения зарплаты педагогов и работников образования.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG