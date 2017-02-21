В пожарную охрану Крыма поступает около 15% ложных вызовов – МЧС

Пожарная охрана аннексированного Крыма заявляет, что почти 15% из общего числа вызовов, поступающих к ним, являются ложными. Об этом сообщают 21 февраля в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.

«С начала 2017 года на территории республики из 79 выездов, совершенных подразделениями государственного казенного учреждения «Пожарная охрана Республики Крым», 11 – по ложным вызовам», – цитирует пресс-службу Крыминформ.

По информации спасателей, часто ложные вызовы граждане совершают без злого умысла, принимая за пожар дым от костров или водяной пар. Однако наблюдаются и хулиганские обращения в службу пожарной охраны.

В МЧС отмечают, что заведомо ложный вызов наказывается административным штрафом на сумму от 1 до 1,5 тысяч рублей.

19 февраля на пожаре в жилом доме Керчи спасли двух человек.

13 февраля в Симферополе на улице Москалева горело 200 кв. метров складских помещений.

27 января начальник российского главка МЧС по Крыму Сергей Шахов сообщил, что Житель села Долиновка Белогорского района Виталий Харламов, спасший трех маленьких детей на пожаре,будет представлен к награде.

До этого в селе Долиновка мужчина спас троих детей из горящего дома. Зайдя в комнату наполненную густым черным дымом, мужчина обнаружил маленьких детей, которые на момент пожара спали на диване. Молодой человек по очереди вынес троих детей из огня.