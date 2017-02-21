Фирташа задержали в Австрии в новом деле против него

Украинского предпринимателя-миллиардера Дмитрия Фирташа задержали в столице Австрии Вене по европейскому ордеру на арест по новому делу, связанному с обвинениями из Испании, сообщили австрийские чиновники.

Задержание произошло через несколько минут после того, как Фирташ вышел из зала суда, который позволил его экстрадицию в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры, это задержание не касается дела о выдаче в США и связано с ордером на арест Фирташа, выданным в связи с обвинениями в связях с организованной преступностью и причастностью к незаконному отмыванию денег, выдвинутыми в Испании.

В Австрии пока не комментируют, каким образом выполнение этого европейского ордера на арест, что может привести к его выдачи Испании, может повлиять на решение об экстрадиции Фирташа в США.

Сам Фирташ этих новых обвинений еще не стал комментировать.

Ранее в понедельник Высший земельный суд Вены как апелляционная инстанция отменил предыдущее судебное решение и одобрил запрос США на экстрадицию Фирташа. Окончательное решение об этой экстрадиции должен принять министр юстиции Австрии. При этом суд отметил, что его решение не означает признания какой-либо вины Фирташа – этот вопрос должен решить суд в США.

В первой инстанции венский суд почти два года назад отклонил запрос на экстрадицию, решив, что США не предоставили достаточно доказательств причастности Фирташа к преступлению.

В США 51-летнего Дмитрия Фирташа, совладельца (вместе с российским «Газпромом») компании «РосУкрЭнерго», которая зарегистрированна в Швейцарии и экспортирует в страны Восточной Европы природный газ из Туркменистана, а также владельца ряда других компаний, обвиняют по делу о взятках на сумму около 18,5 миллионов долларов при получении лицензии на добычу титановой руды в Индии. Такое обвинение утвердил суд присяжных в Чикаго в 2013 году. Фирташ отрицает это обвинение как абсурдное и безосновательное и называет его политически мотивированным. В Федеральном бюро расследований США заявляют, что это «совершенно не политическое дело».

В Украине полиция расследует два уголовных производства, связанных с Дмитрием Фирташем: в отношении группы компаний Ostchem и бывших руководителей компании «Нафтогаз Украины». В этих процессах он не имеет статуса подозреваемого.

Также в декабре 2015 года Национальная полиция Украина начала производство по факту обращения Национального банка Украины о невозвращении кредита рефинансирования банка «Надра» в размере 5 миллиардов гривен, полученных под личную гарантию Дмитрия Фирташа.