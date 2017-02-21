Россия хочет раскола крымских татар – эксперт

Россия намеревается расколоть силы крымскотатарского общества в аннексированном Крыму. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс.

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Так эксперт прокомментировал массовые задержания крымских татар 21 февраля в микрорайоне Каменка Симферополя.

«Для России важно расколоть этот народ. Точно так же, как Россия хочет расколоть единую Европу, единый демократический мир против себя. Потому что с каждым в отдельности справиться будет гораздо легче. С крымскими татарами тот же самый имперский принцип – разделяй и властвуй. Вот и сейчас идут с одной стороны репрессии крымских татар – это кнут для тех, кто не хочет слушаться и поднимает свой голос в защиту прав своего народа. Или пряник для тех, кто хочет продаться – продаться всегда есть люди, просто у крымских татар их немного», – подчеркнул Зисельс.

В свою очередь глава ЦИК Курултая Заир Смедляев заявил, что задержания в Крыму продолжатся, а репрессии против населения, несогласного с аннексией, только усилятся.

«Это начало новых репрессий, они будут усиливаться. Таким образом (российские власти аннексированного Крыма – КР), хотят сломать крымских татар, заставить полюбить такое отношение к себе, заставить замолчать о тех похищениях, убийствах крымских татар и других людей, несогласных с репрессиями», – сказал Смедляев.

В Крыму, в микрорайоне Каменка в Симферополе, утром 21 февраля, российские силовики провели обыск в доме Марлена Мустафаева.

Также сообщается о задержании 21 февраля более 10 человек, которые пришли поддержать Марлена Мустафаева. Перед тем как задержать людей, сотрудники полиции по мегафону объявили, что собравшиеся нарушают законодательство о проведении массовых мероприятий.

В подконтрольном Кремлю Киевском райсуде Симферополя присудили 11 суток административного ареста задержанному в микрорайоне Каменка Марлену Мустафаеву.

На заседание суда не пустили представителей прессы.

Мустафаеву вменяют нарушение статьи 20.3 часть 1 КоАП России (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Причиной стал пост в социальной сети «ВКонтакте», сделанный в июле 2014 года с изображением символики организации Хизб ут-Тахрир.

Адвокатом Марлена Мустафаева является Эмиль Курбединов.

Российские силовики пока не комментируют обыски и задержания, которые они проводят в Каменке.

Министерство иностранных дел Украины не единожды выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призывало Россию прекратить осуществление давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам украинцев.