Парламент Румынии окончательно отменил постановление об ослаблении борьбы с коррупцией

Парламент Румынии окончательно отменил правительственное постановление об ослаблении борьбы с коррупцией, которое вызвало длительные массовые протесты по всей стране.

Нижняя палата парламента утвердила новое постановление правительства об отмене предварительной 291 голосом при 3 воздержавшихся, против ни был никто. Верхняя палата утвердила ее еще неделю назад.

Из-за протестов правительство было вынуждено 5 февраля отменить первоначальное постановление, но это решение требовало утверждения в парламенте. Потом подал в отставку главный инициатор постановления – министр юстиции Флорин Йордаке.

Новое правительство Румынии, проработав меньше месяца, выдало 31 января постановление, значительно ослабляющее требования к признанию действий должностных лиц коррупционными. Среди прочего, из-под уголовного преследования выводились коррупционные действия на суммы, меньше 200 000 леев (сейчас это более 1260000 гривен). По словам критиков, это, в частности, должно было привести к закрытию уголовного преследования лидера ныне правящей левоцентристской Социал-демократической партии Ливиу Драґня, который из-за дела о коррупции не смог сам возглавить правительство. Решение вызвало многодневные массовые протесты, число участников которых достигало до полумиллиона.

Часть демонстрантов, несмотря на отмену постановления, продолжает требовать уже отставки всего правительства во главе с премьер-министром Сорином Ґриндяну; тот отвергает это требование.