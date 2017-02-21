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Путин посмертно наградил Чуркина Орденом мужества

Виталий Чуркин

Виталий Чуркин

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Президент России Владимир Путин посмертно наградил постпреда России при ООН Виталия Чуркина Орденом мужества. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)», – говорится в тексте указа.

Накануне в Нью-Йорке умер постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин.

О причинах смерти Виталия Чуркина пока не сообщают.

Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве. Советский и российский дипломат. С 2006 года был постоянным представителем России при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН.

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