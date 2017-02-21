Независимый журналист Аркадий Бабченко покинул Россию

Журналист Аркадий Бабченко покинул Россию. По его словам, у него появились сведения, что ему «лучше какое-то время пожить за пределами родины». Об этом сообщает портал «Такие дела».

Рассказывать о конкретных причинах своего отъезда Бабченко отказался, однако отметил, что это связано с вопросом его «свободы или несвободы». Сейчас журналист находится в Чехии.

В декабре 2016 года Бабченко отказался выражать соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ту-154 Министерства обороны России над Черным морем. Он объяснил это тем, что жертвы авиакатастрофы, которые направлялись в Сирию, как выразился журналист, «пели и плясали в поддержку» российских властей.

После этого колумнист «Комсомольской правды» Анатолий Жильцов призвал возбудить уголовное дело в отношении Бабченко, а депутат Госдумы Виталий Милонов пригрозил журналисту лишением гражданства.