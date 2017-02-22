На месте комплекса «Еда» в Ялте хотят посадить аллею пальм

На месте бывшего комплекса «Еда» на ялтинской набережной подконтрольные Кремлю власти города планируют высадить аллею пальм. Об этом сообщают крымские СМИ.

От себя лично хотят посадить пальмы подконтрольные России глава администрации Ялты Андрей Ростенко и глава муниципального образования Ялта Роман Деркач.

«У нас в планах создать там аллею пальм. Из 16 необходимых, уже есть три, одну городу подарит неравнодушный предприниматель, одну – Роман Деркач и одну подарю городу я», – рассказал Ростенко.

По его словам, одной из главных задач, которая стоит перед администрацией, является приведение в порядок площадки, где когда-то располагался комплекс «Еда».

Ранее Ростенко предполагал, что на месте демонтированного по решению российского суда комплекса «Еда» на набережной Ялты могут появиться павильоны по продаже воды и кофе.

В сентябре подконтрольный Кремлю Арбитражный суд Крыма вынес решение о сносе двухэтажного комплекса «Еда» на ялтинской набережной.

Застройщиком является Первый Украинский Международный Банк, владелец которого – украинский олигарх Ринат Ахметов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».