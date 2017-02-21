Джамала получила три награды Украинской музыкальной премии YUNA

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала 21 февраля стала лауреатом Украинской музыкальной премии YUNA сразу в трех номинациях.

Как сообщается, Джамала получила такие премии: «Лучшая песня» («1944. Шлях додому»), «Лучший дуэт» (за песню «Заманили» с группой Дахабраха) и «Лучший соло-артист».

Номинанты были объявлены в 12 категориях, их выбирали более ста профессиональных музыкальных экспертов.

Кроме Джамалы, на категорию «Самый лучший соло-артист» были номинированы украинские исполнители LOBODA, MONATIK, Макс Барских и Тина Кароль.

Музыкальная премия YUNA – это ежегодная национальная премия, которая определяет лучших деятелей музыкального искусства. Целью премии YUNA является стимулирование дальнейшего развития украинской музыки: ее создателей и исполнителей.

Ранее сообщалось, что Джамала стала лауреатом премии «Люди нового времени», которую вручил украинский журнал «Новое Время».