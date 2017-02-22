ГПУ вызвала руководителей российских властей Крыма для вручения нового подозрения

Генеральная прокуратура Украины обнародовала на своем сайте повестки, выданные ранее группе нынешних или бывших руководителей установленной Россией в аннексированном Крыму власти для вручения уведомления об изменении ранее сообщенного подозрения, также о новом подозрении и о проведении следственных действий.

Повестка, датированная еще 17 февраля, касается: министра внутренних дел Крыма Сергея Абисова, главы Крыма и председателя совета министров Крыма Сергея Аксенова, главы законодательного собрания Севастополя Юрия Дойникова, уже бывшего начальника службы безопасности Крыма, ныне сотрудника ФСБ России Петра Зимы, главы государственного совета Крыма Владимира Константинова, заместителя председателя пограничного управления ФСБ России в Крыму Виктора Мельниченко, бывшей прокурора Крыма, ныне депутата Госдумы России Натальи Поклонской, бывшего первого заместителя председателя совета министров Крыма Рустама Темиргалиева, бывшего главы законодательного собрания Севастополя Александра Чалого, министра чрезвычайных ситуаций Крыма, начальника главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России в Крыму Сергея Шахова.

Все они вызываются на 27 февраля к прокурору отдела процессуального руководства по уголовным процессам управления по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генеральной прокуратуры Украины, говорится в повестке.

Это уже не первый вызов группе видных деятелей российской власти в аннексированном Крыму. Их уже вызвали для вручения подозрения в прошлом году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».