Радио Крым.Реалии: Российские «группы смерти»: суицид на экспорт?

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о влиянии социальных сетей на подростков. В Алуште Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по факту попытки самоубийства 14-летней девочки. Причиной такого решения подростка, по версии следствия, была переписка в «группах смерти» в социальной сети. Почему подростки вступают в такие сообщества? Как обезопасить детей от влияния суицидальных групп?

На эти вопросы нам ответят обозреватель «Новой Газеты» Галина Мурсалиева, специалист в сфере информационных технологий, глава холдинга «Интернет Инвест» Александр Ольшанский, а также семейный психолог и гештальт-терапевт Светлана Панина. Ведущий – Сергей Мокрушин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.​